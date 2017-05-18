Минкультуры пояснило слова Мединского о защитите российского кино от Голливуда

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Москва, 18 мая. Слова министра культуры РФ Владимира Мединского о протекционистских мерах в поддержку отечественного кино пояснили в пресс-службе ведомства. По словам пресс-секретаря главы Минкультуры Ирины Казначеевой, речь не шла ни о каком повышении цен на билеты на иностранное кино.

Как отметила Казначеева, Мединский в полемике с кинорежиссером Владимиром Бортко «на самом деле говорил о разумной необходимости протекционистских мер в поддержку отечественного кино». Пресс-секретарь добавила, что если наше кино нам нужно, значит, надо ему помогать.

Напомним, накануне Мединский выразил мнение, что российское кино нуждается в защите. Со слов министра, чтобы поддержать отечественную киноиндустрию в неравной конкурентной борьбе с Голливудом, необходимо вводить протекционистские меры на уровне закона.