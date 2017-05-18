На волне русофобии: зачем Канаде аналог «закона Магнитского»

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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила в среду, 17 мая, что правительство страны поддержало принятие канадской версии так называемого американского «закона Магнитского». Об этом сообщает Reuters. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Олегом Морозовым политику Оттавы и очередные санкции против России.

По словам Фриланд, канадское правительство поддерживает «расширение границ» санкционной политики в перечне «грубых нарушений» прав человека. Она выразила надежду, что в этом направлении движется весь мир. «Канада всегда останется защитником прав человека как у себя дома, так и во всем мире», — добавила она.

Отметим, что глава канадского внешнеполитического ведомства является членом Либеральной партии, которая имеет большинство в парламенте страны (54%, 184 из 338 мест) и с ноября 2015 года формирует правительство. Напомним, что именно в ноябре 2015 года главой Кабинета министров стал либерал Джастин Трюдо, который 10 января 2017 года назначил главой МИД Канады Фриланд, украинку по происхождению. Она известна своей жесткой антироссийской риторикой в связи с возвращением полуострова Крым в состав Российской Федерации и военным противостоянием на территории Донбасса. Еще в ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года Фриланд обещала избирателям, что Либеральная партия приложит максимум усилий, чтобы в стране приняли свою версию «Акта Магнитского».

Стоит заметить, что еще год назад представителями Либеральной партии уже предлагалась подобная инициатива. Однако тогда действующий министр иностранных дел Стефан Дион отверг эту инициативу.

Напомним, что «Акт Магнитского» был принят американским Конгрессом и подписан президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой в декабре 2012 года. Этот документ подразумевает применение санкций в отношении ряда российских чиновников. В этот список вошли сотрудника силовых ведомств, которые, по мнению Белого дома, якобы в 2009 году были причастны к смерти юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

В свою очередь Москва расценила «Акт Магнитского» как вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела России. МИД РФ назвал этот документ провокационным и недружественным.

«Здесь два аспекта. Во-первых, Канада последнее время демонстрирует особое подобострастие по отношению к Соединенным Штатам. Во всем, что касается так называемого «русского направления», Канада впереди планеты всей. После американцев, конечно. Это такая традиция политического сателлита, который сегодня находится на пике своего развития. Во-вторых, создание своего «Акта Магнитского» — отражение общей антироссийской истерии, русофобской риторики, которая стала элементом большой политики. И волны этой русофобии, которые сегодня захлестнули Соединенные Штаты, докатываются и до Европы, и, разумеется, до Канады. Это инфекционно-политическое заболевание, которое в том числе передается воздушно-капельным путем, и используется как инструмент большой политики. Потому что у американцев сегодня русофобия — реакция на политическую пустоту за пределами США. Нет абсолютно никаких успехов на внешнеполитическом фронте, предъявить нечего. И в Сирии, и в Афганистане, и в Корее, и в Иране — везде тупик. Тупик и в отношениях с Россией. Все это объясняется одним — «плохие русские». Поэтому, по их мнению, они не могут решить ни одну проблему», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, с содержательной точки зрения «Акт Магнитского» бесполезен для России. И акция Канады никого большого практического эффекта иметь не будет.

«Они пытаются создать некую конструкцию, больше идеологическую. А потом при любом случае в эту конструкцию нагружать тем, чем будет им удобно. И все это они будут объяснять «Актом Магнитского», «нарушением демократии» или еще какой-нибудь ерундой», — заключил Олег Морозов.

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