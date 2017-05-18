Следствие проверяет информацию о невыплате зарплат 80 шахтерам в Забайкалье

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Чита, 18 мая. Сотрудники Следственного комитета в Забайкальском крае проводят проверку поступившей информации о невыплате заработной платы шахтерам в поселке Вершино-Дарасунский. Об этом в четверг сообщил официальный представитель СК по региону Егор Марков.

Согласно данным ведомства, сейчас на месте работают следователи совместно с сотрудниками прокуратуры. Если в результате проверки информация подтвердится, то следователи тут же примут соответствующее процессуальное решение, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее региональные власти сообщили, что порядка 80 шахтеров в Забайкалье объявили бойкот и отказываются подниматься наверх из рудника из-за задержки заработной платы за предыдущий месяц.

В ООО «Дарасунский Рудник» рассказали, что работники должны были получить заработную плату за апрель 15 мая, но этого до сих пор не произошло.