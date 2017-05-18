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Происшествия
Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции, 17 человек пострадали

Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции, 17 человек пострадали

10:49  18 Мая 2017
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Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции, 17 человек пострадали

Анкара, 18 мая. В турецкой провинции Денизли перевернулся микроавтобус с российскими туристами, сообщает газета «Сабах». По предварительной информации, в аварии получили травмы 17 человек.

Все обстоятельства и причина серьезного ДТП сейчас уточняются.

Добавим, ранее в Турции произошло еще одно страшное ДТП с автобусом. Транспортное средство перевернулось на опасном повороте, в результате чего погибли 23 человека.

Алексей Громов
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