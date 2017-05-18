Сирия: РФ и Турция зафиксировали за сутки 11 нарушений в зонах деэскалации

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. За минувшие в сутки в четырех зонах деэскалации в Сирии зафиксировано 11 нарушений. Об этом сообщает министерство обороны РФ. О восьми фактах доложили российские наблюдатели, о трех — их коллеги из Турции.

По данным оборонного ведомства, основная часть нарушений — беспорядочная стрельба из стрелкового оружия — выявлена в тех районах, которые остаются под контролем боевиков из «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»* (обе террористические группировки запрещены Верховным судом России). В целом обстановка в сирийских зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Напомним, меморандум о создании сирийских зон безопасности был принят в ходе четвертого раунда переговоров в Астане. Предложение, внесенное российской стороной, было поддержано участниками встречи в столице Казахстана. Запрет на военные действия в четырех районах Сирии введен с 6 мая. Он будет действовать полгода. Предполагается, что документ могут продлить еще на 6 месяцев.

* Организация запрещена на территории РФ.