В порочащих связях не замечен: спецпрокурор по России спасет Трампа от импичмента

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Минюст США принял решение назначить спецпрокурора для расследования якобы имевших место «связей» президента Дональда Трампа и его администрации с Россией, а также предполагаемого вмешательства РФ в президентскую предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.

Чем больше «расследователей», тем лучше для Трампа, который, безусловно, не имел никаких «порочащих» связей с Россией, считает профессор-американист Александр Домрин. Любой непредвзятый расследователь, — а назначенный спецпрокурором экс-глава ФБР Роберт Мюллер, бывший боевой офицер, пока не дает оснований сомневаться в его беспристрастности, — еще раз подтвердит невиновность Трампа относительно предъявленных ему нелепых обвинений, считает эксперт.

Как сказано выше, спецпрокурором был назначен 72-летний экс-глава ФБР Роберт Мюллер, возглавлявший Федеральное бюро расследований США в течение 12 лет — с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года и серьезно реформировавший эту организацию.

Роберт Мюллер родился 7 августа 1944 года в Нью-Йорке, получил блестящее образование, в 1966 году окончил Принстонский университет, а в 1967 году — Университет Нью-Йорка по специализации «международные отношения».

С 1968 по 1970 год Мюллер служил офицером морской пехоты США во Вьетнаме, командовал взводом. Он награжден несколькими престижными боевыми медалями, а также орденами «Пурпурное сердце» и «Вьетнамский крест за отвагу».

Назначение Мюллера спецпрокурором было с энтузиазмом встречено республиканцами, поскольку бывший глава ФБР не только считается блестящим профессионалом, но и обладает безупречной личной репутацией.

Уже известно, что получив назначение, Роберт Мюллер ради ведения беспристрастного расследования уходит в отставку с поста главы собственной юридической фирмы, чтобы не допустить конфликта интересов. После своего назначения Мюллер пообещал исполнять возложенные на него обязанности в полную силу.

Напомним, ранее расследование якобы «вмешательства» России в выборы в США вело ФБР, директор которого Джеймс Коми был неожиданно уволен президентом Дональдом Трампом. Увольнение Коми вызвало возмущение части американского истеблишмента, многие не поверили в официальную версию, что увольнение главы ФБР было связано в его «вялым» расследованием обвинений в отношении экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.

Накануне в конгрессе уже призывали объявить Трампу импичмент в связи с увольнением Коми.

Тем временем президент США уже прокомментировал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию якобы вмешательства России в американские выборы.

«Как я неоднократно заявлял, тщательное расследование только подтвердит то, что мы и так знаем, — не было никаких связей между моей предвыборной кампанией и иностранными государствами. Так что это расследование завершится очень быстро», — цитирует слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Назначение Мюллера спецпрокурором Федеральному агентству новостей прокомментировал доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Считаю, что пусть в отношении Трампа проводится как можно больше расследований, — отметил Александр Домрин. — Чем больше такого рода расследований будет проведено в отношении невиновного человека, каким, уверен, является Дональд Трамп, во всяком случае, в том, что касается предъявляемых ему обвинений, — тем лучше. Так что пусть ищут».

По словам эксперта, никто больше, чем сам Трамп, не заинтересован в том, чтобы после беспристрастного расследования прекратилась, наконец, вся эта свистопляска с постоянными атаками со стороны демократов и проплаченных ими СМИ.

«Насколько я понимаю, не было никакой «руки Москвы» при избрании Трампа. Поэтому Трамп, как никто другой, заинтересован, чтобы такие расследования проводились. То, что делалось до сих пор теперь уже бывшим главой ФБР Коми, а также на уровне других разведывательных служб Соединенных Штатов, было крайне необъективно. Все эти «расследователи» сами это всячески подчеркивали, заявляя, что они не могут сослаться ни на один из источников. Все они говорили о каких-то секретных осведомителях, каких-то секретных источниках, которые не могут быть представлены даже самому конгрессу. Поэтому то, что состоялось назначение нового человека для расследования, это очень хорошо для самого Трампа», — подчеркнул Александр Домрин.