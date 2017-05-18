Ирак перекрывает границу с Сирией

В закладки

Скопировать

Багдад, 18 мая. Народное ополчение Ирака начало новую фазу борьбы с «Исламским государством»*.

Народное ополчение, входящее в состав армии Ирака, намерено перекрыть возможность боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) беспрепятственно пересекать границу с Сирией. Это позволит правительственным войскам САР и ВКС РФ эффективнее противостоять джихадистам.

Ополченцы сейчас находятся около города Аль-Кайраван в 150 километрах к западу от Мосула. Бойцы начали продвижение в западном направлении к населенному пункту Аль-Баадж, после чего перекроют иракско-сирийскую границу. Известия пишут, что между Дамаском и Багдадом налажен оперативный обмен информацией и ВВС САР часто наносят удары по террористам, основываясь на разведданных армии Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.