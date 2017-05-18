Анкара обвинила курдов в провокациях и столкновениях в Вашингтоне

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Анкара, 18 мая. Анкара возложила вину за столкновения в Вашингтоне на сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Именно они, по версии властей Турции, устроили акцию протеста, чтобы спровоцировать турецко-американских граждан.

Ранее американские сенаторы потребовали от Анкары извинений за столкновение работников служб безопасности Турции с участниками протестов в Вашингтоне.

Однако сегодня представители посольства Турции в США выступили с обвинениями в адрес РПК. «Насилие и раны стали результатом этой непродуманной, провокационной демонстрации», — отметили в ведомстве, выразив надежду, что в будущем подобные акции будут невозможны, благодаря «надлежащим мерам». По мнению посольских работников, граждане Турции и США собрались поприветствовать президента Эрдогана, когда их начали провоцировать курды, вынудив собравшихся обороняться, пишет «Свободная пресса».