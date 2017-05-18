Самый большой в мире кот по кличке Омар покорил соцсети

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Лондон, 18 мая. Рыжий кот-исполин по кличке Омар, живущий в Австралии и любящий полакомиться мясом кенгуру, стал звездой Интернета. Пользователи соцсетей восхищаются красотой мейн-куна и его внушительными размерами.

Хозяйка кота Стефи Херст утверждает, что длина ее любимца составляет 118,3 см, а вес — более 14 кг. По ее словам, гигантский кот просыпается обычно в пять утра и завтракает сухим кормом. Затем по расписанию прогулка во дворе и дневной сон на батуте. А вечером Омару подают кенгурятину, остальные виды мяса он не ест.

На аккаунт мейн-куна в Instagram подписались более 24 тыс. человек. Причем многие подписчики уже изъявили желание познакомиться с Омаром, передает «Ридус».