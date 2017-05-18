Эрдоган обещает противодействовать курдам в Сирии без учета мнения США

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Вашингтон, 18 мая. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона оставляет за собой право принять в одностороннем порядке ответные меры против сил самообороны сирийских курдов в случае нападения с их стороны без учета мнения других государств.

«Мы четко сказали им (США) следующее: если будут нападения со стороны YPG на Турцию, то мы будем действовать, не спрашивая никого», — сказал турецкий лидер по итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Со слов Эрдогана, так как США приняли решение об участии курдов в операции по освобождению сирийской Ракки от ИГ*, то Турция не будет участвовать в ней. Турецкий президент уточнил, что Анкара уведомила Вашингтон о том, что не рассматривает как здравое решение сотрудничество с террористической группировкой в Ракке.

Напомним, что Турция обвиняет курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и курдскую партию «Демократический союз» (PYD) в связях с «Рабочей партией Курдистана», которую Анкара и Вашингтон рассматривают как террористическую организацию.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.