ЕК оштрафовала Facebook за ложные данные о покупке WhatsApp

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Брюссель, 18 мая. Европейская комиссия намерена оштрафовать Facebook за то, что компания показала ложную информацию о покупке американской компании WhatsApp. Об этом говорится на сайте органа исполнительной власти Евросоюза.

Из сообщения следует, что Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 миллионов евро за предоставление неточной или вводящей в заблуждение информации во время расследования ЕК три года назад в соответствии с правилами по слияниям Европейского союза о покупке компанией WhatsApp.

Напомним, ранее Антимонопольное ведомство в Риме наложило штраф на социальную сеть WhatsApp в размере 3 млн евро по причине навязывания пользователям политики о личной информации.