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Весь мир
Су-24 ВКС РФ трижды совершили пролет около голландского фрегата на Балтике

Су-24 ВКС РФ трижды совершили пролет около голландского фрегата на Балтике

10:36  18 Мая 2017
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Су-24 ВКС РФ трижды совершили пролет около голландского фрегата на Балтике

Амстердам, 18 мая. В министерстве обороны Нидерландов заявили о появлении двух российских боевых самолетов около голландского военного корабля.

Пресс-служба военного ведомства отметила, что пролет двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 не представлял угрозы для экипажа и самого фрегата, однако ВВС Швеции подняли по тревоге в воздух два истребителя. Голландский корабль входит в постоянную военно-морскую группу НАТО в Балтийском море.

Су-24 ВКС РФ трижды совершили пролет около голландского фрегата на Балтике

В Минобороны подчеркнули, что в данный момент ситуация в сфере безопасности на восточных границах НАТО является напряженной, необходимо укрепить общеевропейскую безопасность и приложить «максимум усилий к сдерживанию России», сообщили голландские военные.

Алексей Громов
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