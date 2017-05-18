Су-24 ВКС РФ трижды совершили пролет около голландского фрегата на Балтике

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Амстердам, 18 мая. В министерстве обороны Нидерландов заявили о появлении двух российских боевых самолетов около голландского военного корабля.

Пресс-служба военного ведомства отметила, что пролет двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 не представлял угрозы для экипажа и самого фрегата, однако ВВС Швеции подняли по тревоге в воздух два истребителя. Голландский корабль входит в постоянную военно-морскую группу НАТО в Балтийском море.

В Минобороны подчеркнули, что в данный момент ситуация в сфере безопасности на восточных границах НАТО является напряженной, необходимо укрепить общеевропейскую безопасность и приложить «максимум усилий к сдерживанию России», сообщили голландские военные.