Дмитрий Конаныхин: Киев готовит паралич железнодорожного транзита через Украину

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Текущая неделя ознаменовалась не только уже ставшим знаменитым перформансом киевских властей с запретом российских соцсетей и бухгалтерской программы 1С. «Вишенкой на торте» стал менее заметный, но, потенциально, влекущий куда большие экономические последствия запрет курсирования по территории Украины подвижного состава, находящегося в собственности АО «Федеральная грузовая компания».

«Во избежание негативных последствий»

Для несведущих поясним, что АО «ФГК» — это оператор грузовых железнодорожных перевозок в России, распоряжающийся почти 160 тыс. единиц подвижного состава. Если обратиться к более точным цифрам, то структура вагонного парка АО «ФГК» по состоянию на 1 мая 2017 года выглядела так: полувагоны — 121,4 тыс. ед., крытые вагоны — 15,2 тыс. ед., платформы — 8,7 тыс. ед., цистерны — 13,9 тыс. ед. Центральный офис АО «ФГК» расположен в Екатеринбурге.

С получением известия о соответствующем указе президента Украины Петра Порошенко АО «ФГК» прекратило прием заявок на предоставление подвижного состава для перевозок экспортных грузов на украинские ж/д станции и на станции третьих стран транзитом через территорию Украины. С формулировкой: «Во избежание негативных последствий и возможных финансовых рисков, связанных с переадресацией и перегрузом».

Какие последствия может повлечь за собой санкционированное Киевом «изгнание» АО «ФГК» с украинской территории? Российский писатель Дмитрий Конаныхин в своем блоге предположил, что исполнение указа Порошенко станет началом «Большой Вагонной войны». Федеральное агентство новостей обратилось к обладателю Горьковской литературной премии в номинации «Русская жизнь» за лучший роман 2016 года с просьбой более развернуто прокомментировать свое видение ситуации.

Вагоны — «эритроциты»

— Дмитрий, чем была вызвана ваша достаточно эмоциональная реакция на указ Петра Порошенко?

— Понимаете, какая штука… Во-первых, запрет Киевом курсирования по территории Украины подвижного состава, принадлежащего «Федеральной грузовой компании», явно оказался в тени другого запрета киевских властей.

— Вы про запрет доступа к российским соцсетям и интернет-ресурсам?

— Да, речь именно об этом. Любой пользователь интернета с жаром готов обсуждать это событие, но при этом, как человек, чаще всего далекий от знания экономических реалий, совершенно не замечает украинских санкций против АО «ФГК». Во-вторых, отечественные СМИ трактуют эти санкции как блокировку «одного из крупнейших» российских операторов грузовых железнодорожных перевозок. АО «ФГК» — не просто «одно из крупнейших». Оно является дочерней структурой ОАО «РЖД» и, де-факто, самым крупным оператором грузовых железнодорожных перевозок не только на территории Российской Федерации, но и на всей территории бывшего Советского Союза. АО «ФГК» — владелец почти 160 тыс. единиц подвижного состава. Эти вагоны — «эритроциты» экономической «кровеносной системы».

— И?..

— Удар Киева нанесен по самой крупной нашей компании, которая перевозит уголь, сталь, строительные материалы, руду, флюс и т. п. Конечно, этот удар не спонтанный, а заранее рассчитанный и, естественно, провокационный. Помимо очевидного стремления получить некий пропагандистский выигрыш, я усматриваю в действиях Киева и менее очевидные иные резоны. «Федеральная грузовая компания» является самым крупным владельцем полувагонов…

— Да, в собственности АО «ФГК» находится более 120 тыс. подобных единиц.

— Давайте вспомним, что перевозится в полувагонах в первую очередь. Это руда и уголь. Похоже, что действия Киева — это месть за подключение Донбасса к «кровеносной системе» Российской Федерации.

Почему не нужны «зеркальные» меры

— На этом «зона поражения» указа Порошенко о подвижном составе АО «ФГК» заканчивается?

— Ни в коем случае. Согласно указу, подвижной состав «Федеральной грузовой компании» более на территорию Украины не допускается. А что будет с той собственностью АО «ФГК», что уже находилась на украинской территории в момент, когда появился указ Порошенко?.. Каждый грузовой вагон — это имущество стоимостью в 40, 50, 70 тысяч долларов, в зависимости от его степени износа. Не такие уж и маленькие деньги... Имеется информация, что еще месяц тому назад на территории Украины «застряли» несколько десятков грузовых вагонов российского собственника, что привело к цепной реакции отказов других собственников в перевозке грузов на Украину. Последнее вполне понятно. Собственники не хотели терять свое имущество. Представляете, насколько может быть дезорганизован российский рынок грузовых железнодорожных перевозок, если на Украине «застрянут» уже не десятки вагонов малоизвестного собственника, а сотни единиц подвижного состава АО «ФГК»?

— Но ведь и Украина понесет какие-то потери? И финансовые, и репутационные.

— Даже правильнее будет сказать, что именно Украина понесет наибольшие финансовые и репутационные потери в случае реализации упомянутого мною сценария. Но в рамках логики находящегося сейчас у власти в Киеве режима, это вряд ли будет являться сдерживающим для Порошенко фактором.

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— Может ли, по-вашему, Москва ответить Киеву «зеркальными» мерами? Допустим — задержать на своей территории подвижной состав, принадлежащий Украине, и ввести в РФ запрет на использование для грузоперевозок украинских вагонов?

— После подобных шагов-то как раз полномасштабная «Большая Вагонная война» и начнется. То есть ответить «зеркально» Россия, конечно, сможет. Но вот нужен ли будет именно такой формат российских ответных мер? Не будет ли подобная реакция России именно тем, на что рассчитывают в Киеве? Я надеюсь на то, что Москва сможет дать более комплексный и асимметричный ответ.

— Почему?

— Потому что Украина является большим транзитным государством. Россия — юридически — сейчас не находится в состоянии войны с Украиной. Через территорию Украины вовсю продолжают идти огромные транзитные потоки. Они идут в Румынию, они идут в Молдавию, Приднестровье, Словакию, Венгрию — это не считая перевозок в направлении портов. То есть, Украина была и остается интегрированной в российское экономическое пространство, как бы это ни печалило тех людей, которые сейчас контролируют в Киеве политическую власть.

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— К чему могут привести провокационные попытки Киева разрушить упомянутую вами интеграцию?

— Минимум, к резкому росту транзитных тарифов, поскольку операторы подвижного состава окажутся перед необходимостью закладывать в эти тарифы риски, связанные с фактом пребывания вагонов на территории Украины. Максимум — к полному параличу железнодорожного транзита через Украину. Однако я верю, что российское руководство приложит все усилия, чтобы избежать последнего.