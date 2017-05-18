Изрезанный ножом пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи в Омске

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Омск, 18 мая. Изрезанный ножом пьяный житель Омска избил фельдшера скорой помощи. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Как стало известно ФАН, накануне около полуночи в Омске произошло нападение на фельдшера скорой помощи. Женщина приехала на вызов к пациенту, который оказался буйным.

По предварительным данным, бригада скорой помощи приехала по вызову 41-летнего пьяного мужчины. Со слов пострадавшего, его избил и ранил ножом родственник. Так, пациент нанес несколько ударов кулаком по голове 40-летней женщине-фельдшеру, пока та его перебинтовывала. Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны помогли врачам доставить буйного пациента в стационар. У фельдшера после нападения остались ссадины и гематомы. Действия буяна тщательно изучат и, скорее всего, возбудят уголовное дело.