Компания Ford назвала цену на новый хэтчбэк Fiesta

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Вашингтон, 18 мая. Американская компания Ford назвала цены на новый хэтчбэк Fiesta 2017 года выпуска. Стоимость базовой версии автомобиля составила 12 тыс 950 евро (826 тыс.728 рублей).

Обновленная Fiesta получила панорамную крышу и горизонтальные задние фонари. Кроме того, модель может похвастаться светодиодной оптикой и массивной радиаторной решеткой.

Изменения внесены и в компоновку приборной панели в салоне хэтчбека. В базовых комплектациях появился восьмидюймовый сенсорный дисплей, а также мультимедийный комплекс SYNC 3, аудиосистему Bang & Olufsen, многочисленные системы безопасности и панорамный люк.

Ford Fiesta собирают на заводе в Кельне.

