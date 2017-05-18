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Общество
Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

10:37  18 Мая 2017
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Стало известно, когда в Москве начнутся отключения горячей воды

Москва, 18 мая. В понедельник, 22 мая, в российской столице начнутся массовые отключения горячей воды и сразу же коммунальщики приступят к гидравлическим испытаниям, связанным с подготовкой к новому отопительному сезону.

Ранее предполагалось начать эти работы 10 мая, но неожиданно холодная весна внесла свои коррективы, дату пришлось перенести. Как пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», сейчас готовится график отключений. Он будет опубликован на сайте компании на следующей неделе.

Стало известно, когда в Москве начнутся отключения горячей воды

Терпеть неудобства москвичам придется не более 10 дней. Все гидравлические испытания по столице должны завершиться к 25 августа. 

Алексей Громов
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