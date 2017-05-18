Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

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Москва, 18 мая. В понедельник, 22 мая, в российской столице начнутся массовые отключения горячей воды и сразу же коммунальщики приступят к гидравлическим испытаниям, связанным с подготовкой к новому отопительному сезону.

Ранее предполагалось начать эти работы 10 мая, но неожиданно холодная весна внесла свои коррективы, дату пришлось перенести. Как пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», сейчас готовится график отключений. Он будет опубликован на сайте компании на следующей неделе.

Терпеть неудобства москвичам придется не более 10 дней. Все гидравлические испытания по столице должны завершиться к 25 августа.