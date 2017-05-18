Аудиторы выявили нарушения при строительстве развязки на Пулковском шоссе

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Санкт-Петербург, 18 мая. В ходе мониторинга развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, строящейся в рамках подготовки к ЧМ 2018, контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений, в том числе и финансовых.

Напоминаем, на днях ФСБ, УЭБ и ПК МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти изъяли в дирекции транспортного строительства и ЗАО «Пилон» все документы по строительству объекта. Ранее там работали аудиторы КСП и выявили ряд нарушений.

Предположительно, строящаяся развязка частично не соответствует проекту. Также есть информация от источника об обнаружении финансовых нарушений. ЗАО «Пилон» подозревается в получении денег на страховую премию, хотя по контракту компания должна была сделать это за свой счет.

Строительство путепроводной развязки проходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Стоимость проекта порядка 12 миллиардов рублей, большая часть которых поступила из городского бюджета Санкт-Петербурга.