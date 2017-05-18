Житель Кировской области зарезал жену, чтобы она от него не ушла, а затем себя

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 18 мая. Уголовным делом по статье «Убийство» завершилась семейная ссора супругов в Кировской области. 49-летний мужчина зарезал 47-летнюю жену, испугался от осознания случившегося и покончил с собой.

Трагедия произошла в деревне Кинерь. После застолья муж с женой поссорились, супруга решила уйти из дома и начала собирать вещи, потому что постоянные ссоры ей надоели. Мужчина попытался ее остановить при помощи ножа.

«Подозреваемый нанес жене несколько ранений по телу, от которых последняя скончалась на месте. Осознав, что произошло, он причинил ножевое ранение себе – в брюшную полость. Это застал сосед семейной пары, который вызвал врачей», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Мужчина был госпитализирован, но уже в больнице от полученного ранения скончался.