Названы самые необычные имена для новорожденных малышей в Москве

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Москва, 18 мая. Столичные власти огласили список самых необычных имен, которые родители давали новорожденным малышам в первом квартале текущего года. Об этом сегодня сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Так, за указанный период в столице появились на свет мальчики Лавр и Ахиллес, Потап, а также два Фомы. Одни супруги назвали свою дочь Умой. Кроме того, в Москве родились две Офелии, две Серены и столько же Юнон.

Среди необычных и редких имен также называется Зинаида. Согласно данным портала, в первом квартале этого года всего в двух столичных семьях появились на свет малышки, которых назвали Зина.

Кроме этого, новоиспеченные родители дают детям иностранные имена, например, Элизабет, Франческа или Паола, а также Джулия.

Напомним, ранее Государственная дума РФ запретила называть новорожденных детей «странными» именами.