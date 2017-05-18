«Санкт-Петербург Арена» получила сертификат экологической безопасности

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Санкт-Петербург, 18 мая. Смольный провел сертификацию стадиона на Крестовском острове на экологическую безопасность, согласно требованию ФИФА. Как стало известно ФАН, документ арене выдал НП «Центр экологической сертификации «Зеленые стандарты». Эта организация проводила ранее сертификацию стадионов, принимавших Олимпиаду в Сочи.

Организация была выбрана в результате конкурса, но фактически она единственная в нашей стране, которая аккредитована в ФИФА, и ее сертификат признают все международные организации. Для того, чтобы выдать такой документ «Санкт-Петербург арене», специалисты более полугода проводили проверки всех документов строительства, экспертизу почвы, воды, воздуха.

Стоит отметить, что контракт с центром заключался дважды, так как сертификация изначально должна была провестись в прошлом году, но в связи с тем, что стадион построить не успели, пришлось разорвать старый по соглашению сторон, а в 2017 году провести новые госзакупки.