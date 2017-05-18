Приехавшие в гости родственники обнаружили в квартире петербуржца неизвестный труп

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Санкт-Петербург, 18 мая. Приехавшие в гости родственники обнаружили в квартире петербуржца труп неизвестного мужчины. Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело с признаками разложения было найдено в одном из домов по улице Благодатной в Санкт-Петербурге.

Пока опознать его не удалось. Сообщается, что мужчина был одет в темные футболку и джинсы, его рост около 180 сантиметров. Труп отправлен в морг. Выводы о причинах смерти предстоит сделать специалистам. Расследованием дела занимаются сотрудники следственного отдела Московского района Санкт-Петербурга.