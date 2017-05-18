Восьмилетняя девочка погибла, выпав с балкона 4-го этажа в Златоусте

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Челябинск, 18 мая. Следователи Челябинской области выясняют обстоятельства гибели восьмилетней девочки. Как стало известно ФАН, ее тело обнаружили с травмами, характерными для падения с высоты. В настоящее время ведется доследственная проверка.

По предварительным данным, девочка проживала на четвертом этаже одного из домов в Златоусте. После школы она находилась дома одна, родители еще не вернулись. В какой-то момент из-за собственной неосторожности она сорвалась вниз, когда находилась на балконе. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.