Пенсионерка погибла при пожаре в Ленобласти

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Кировск, 18 мая. В Кировском районе Ленобласти загорелся жилой дом, в результате чего погибла женщина 1951 года рождения. Ее сын успел выбежать из объятого пламенем дома, но женщина самостоятельно выбраться не смогла.

Как стало известно ФАН, минувшей ночью спасателям сообщили о пожаре соседи погибшей. После тушения огня на месте происшествия было найдено обгоревшее тело пенсионерки. Сын погибшей рассказал, что успел спастись во время пожара, а мать осталась в горящем дома. Причина возгорания сейчас устанавливается.