Убитый в Киеве Вороненков до сих пор находится в международном розыске

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Москва, 18 мая. По данным адвоката Андрея Гривцова, представлявшего интересы бывшего депутата Государственной Думы в уголовном деле о мошенничестве, Денис Вороненков до сих пор находится в розыске. Все дело в том, что Украина до сих пор не предоставила российским следователям официального документа об убийстве Вороненкова, а справку о смерти, переданную родными экс-парламентария, следователи сочли недостаточным доказательством. В связи с этим и само следствие продлили до конца июля.

По мнению Гривцова, здесь есть юридический казус – следователи, ведущие дело, до сих считают Вороненкова живым. Но в то же время в этом же ведомстве возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина России в Киеве.

Напомним, ранее адвокат Вороненкова заявлял, что собирается довести до закрытия уголовного дела по мошенничеству в связи с отсутствием доказательств. Его не устроит, если дело закроют в связи со смертью обвиняемого.