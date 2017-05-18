Труп мужчины в камуфляжной майке нашли в канаве в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 18 мая. Труп мужчины в майке обнаружили в придорожной канаве в Ленинградской области. Об этом сообщает УМВД России по Гатчинскому району.

Как стало известно ФАН, в полицию обратилась Валентина Р. 1946 года рождения с заявлением о том, что 10 мая ее сын Николай Р. 1979 года рождения ушел из дома и до настоящего момента его место нахождения было не известно.

В прошедшую среду, 17 мая, примерно в 21.40 жительница Ленобласти Наталия В. 1983 года рождения сообщила о том, что обнаружила труп молодого человека. Им оказался разыскиваемый Николай Р.

Тело находилось в придорожной канаве, погруженное в воду. На мужчине была надета майка камуфляжного цвета.