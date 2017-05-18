«Пулково» упрощает процедуру досмотра пассажиров

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 18 мая. С сегодняшнего дня петербургский аэропорт вводит новую услугу, которая позволит пассажирам, совершающим перелеты по внутренним направлениям без багажа, пройти ускоренную процедуру досмотра.

В первый месяц действия за Fast Track денег брать не будут. Об этом пишет «Комсомольская правда — Петербург» со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее распечатать посадочный талон, а главное — не брать с собой много вещей.

Пассажиры с ручной кладью смогут смогут пройти предполетный досмотр коротким путем, отдельно от всего пассажиропотока. В «Пулково» уверены, что это позволит сэкономить путешественникам массу времени.