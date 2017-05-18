Пьяный подросток из Удмуртии развратил 10-летнего мальчика в лесу

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Ижевск, 18 мая. В Можгинском районе Удмуртии под домашним арестом оставлен 15-летний подросток, которого обвиняют в сексуальном насилии над малолетним знакомым. Будучи пьяным, он развратил 10-летнего мальчика. Уголовное дело против несовершеннолетнего возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, обвиняемый злоупотребил спиртным во время прогулки, встретил знакомого мальчика и заманил его в лесной массив. Там находится домик, который дети соорудили для игр. Именно в нем подросток и совершил преступление.

«С применением насилия и угроз подросток совершил действия сексуального характера против ребенка. Позже мальчик сообщил о случившемся матери, а она обратилась в правоохранительные органы. Место преступления осмотрено, обвиняемый и потерпевший допрошены с участием педагога и психолога», - сообщили в СУ СК по республике Удмуртия.

Помимо расследования дела, следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.