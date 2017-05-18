Иркутского коллектора застрелили ночью в подъезде жилого дома

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Иркутск, 18 мая. В Иркутске расследуется убийство коллектора, чье тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова.

Около трех часов ночи жители дома услышали выстрелы в подъезде и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили труп 47-летнего мужчины, в личных вещах которого была визитка старшего специалиста по работе с просроченной задолженностью. Обстоятельства и причины убийства коллектора выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

Добавим, ранее в Кургане было раскрыто убийство 28-летнего мужчины, которого нашли связанным в одном из домов по улице Макаренко. По подозрению в совершении преступления был задержан случайный знакомый потерпевшего, передает URA.RU.