Экс-советник Ле Пен дал Макрону совет, как вести себя с Россией

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Париж, 17 мая. Французский депутат Эмерик Шопрад поделился своим мнением относительно того, как новому главе Елисейского дворца Эммануэлю Макрону стоит выстраивать политику.

Он выразил надежду на то, что новый лидер Франции поймет, что Пятой республике нужно выстраивать позитивный диалог с Москвой. По традиции Париж придерживается курса уравновешенной внешней политики, отметил он.

«И я надеюсь, что новый президент не будет поддаваться влиянию советников, выступающих за конфронтацию, потому что в его окружении немало людей, которые пытаются изобразить Россию опасной, хотя это далеко от реальности», — передает слова Шопрада газета «Известия».

Напомним, в минувшее воскресенье во Франции прошла церемония инаугурации нового президента страны Эммануэля Макрона. Во втором туре президентских выборов 39-летний лидер партии «Вперед!» набрал 66% голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен — 33%.