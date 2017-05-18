Астана готовится к пятому раунду переговоров по Сирии

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Астана, 18 мая. Столица Казахстана активно готовится к пятому раунду переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии, который запланирован на середину июля. О ходе подготовки журналистам на пресс-конференции рассказал глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов.

«Мы активно готовимся к следующему раунду для того, чтобы внести конкретный вклад в реализацию меморандума, в котором речь идет о создании четырех зон деэскалации в Сирии, а также по дальнейшему укреплению и расширению режима перемирия и прекращения боевых действий в Сирии», — заявил он.

Напомним, уже состоялось четыре раунда переговоров на астанинской площадке. Главным достижением последней встречи, которая прошла в начале мая, стало принятие меморандума о создании четырех зон деэскалации в Сирии. С этим предложением выступила Россия и получила поддержку от участников переговоров.