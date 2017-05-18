Жертвами ДТП на Мурманском шоссе стали два человека

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Санкт-Петербург, 18 мая. Два человека погибли в автокатастрофе, произошедшей на 90 километре Мурманского шоссе: Renault столкнулось лоб в лоб с «Газелью» на встречной полосе.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, вечером во вторник дежурному поступило сообщение о том, что на 90 км Мурманского шоссе, у деревни Дусьево произошло ДТП с участием автомобилей Renault и «Газель». Жертвами автокатастрофы стали два человека. Еще один получил травмы.

По данным полиции, за рулем Renault была девушка, 1991 года рождения. По неустановленным пока причинам, на 89 км трассы она выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Газелью».

В результате автокатастрофы водитель и пассажир иномарки погибли до приезда кареты скорой помощи, водитель «Газели» доставлен в больницу Шлиссельбурга.