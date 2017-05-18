Богатейшие люди мира лишились $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа

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Вашингтон, 18 мая. Представители списка 500 богатейших людей мира за день потеряли 35 млрд долларов из-за скандала, связанного с президентом США Дональдом Трампом. Как передает агентство Bloomberg, 17 мая суммарное состояние богачей сократилось из-за падения фондового рынка.

По данным агентства, снижение показателей фондовых индексов в Европе и Азии последовало после публикаций СМИ США о том, что Трамп якобы попросил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование против экс-помощника по национальной безопасности Майкла Флинна на наличие его связей с Россией.

Наибольшие потери на фоне этого скандала понес основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние сократилось на 2 млрд долларов до 62,3 млрд. Основатель Microsoft Билл Гейтс также потерял около миллиарда долларов. А владельцу Amazon Джеффу Безосу пришлось пережить потерю 1,7 млрд долларов, сообщает газета «Известия».

Ранее газета The New York Times написала, что Трамп просил Коми завершить расследование в отношении Флинна в феврале 2017 года во время встречи в овальном кабинете Белого дома. По информации издания, Коми написал заметку сразу после встречи, где описал ее ход.