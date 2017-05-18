Труп избитого мужчины нашли в расселенном доме в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 18 мая. Обстоятельства смерти мужчины, изувеченный труп которого нашли в подъезде расселенного дома в городе Коммунар под Петербургом, выясняют сотрудники полиции.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне около 15.00. «Возле квартиры в одном из расселенных домов на улице Куралева было найдено тело мужчины с гематомами, ссадиными лица, рук и ног», — уточнили в полиции.

Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний безработный местный житель. В настоящее время труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Проверка продолжается.

