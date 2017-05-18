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Москва, 18 мая. Турции предложили установить контроль над зоной десэкалации, в которую входит сирийская провинция Идлиб, на переговорах в Астане, как и предполагалось. В Анкаре с позитивом отнеслись к данному предложению. Так, Турция сможет укрепить безопасность у своих границ благодаря развертыванию войск в регионе. Одновременно многие эксперты считают, что эта зона деэскалации является наиболее проблемной.

По словам старшего преподавателя кафедры общей политологии НИУ ВШЭ востоковеда Ленонида Исаева, турецкая сторона вряд ли превратится в единственную страну — гарант перемирия, которая будет контролировать Идлиб. Как убежден эксперт, только несколько сторон должны отвечать за контроль в каждой зоне деэскалации.

«У нас есть три гаранта (Турция, Россия и Иран), и будет нормально, если все эти три гаранта будут выполнять в Идлибе какие-то миротворческие усилия», — пояснил Исаев.

В случае, если Анкара возьмет под контроль Идлиб, «то это в данном случае будет заинтересованное лицо, в том числе и из-за курдов». Так как каждая страна является заинтересованным лицом и не может одновременно быть и арбитром, и стороной конфликта, то сомнительно, что мы придем к ситуации, когда за каждой зоной будет закреплен только один гарант.

Как& говорит собеседник «Газеты.Ru», российская сторона не поддерживает желание сирийского режима начать военные действия в Идлибе, потому как РФ никаких своих интересов в Идлибе не преследует и Москва вполне готова согласиться с тем, что эта провинция станет турецкой зоной влияния.

США также не собираются вмешиваться в ситуацию в Идлибе, потому как имеют свою сферу влияния на востоке Сирийской республики.

Отметим, что в начале мая страны-гаранты перемирия в Сирии подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в САР. Были согласованы и определены границы зон снижения напряженности, а также страны, которые разместят на данных территориях свои контингенты для контроля над режимом перемирия.