Вымогатель угрожал убить детей Шумахера

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Берн, 18 мая. Мужчина пытался заполучить крупную сумму в размере 900 тысяч евро у супруги семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Коринны, угрожая расправой над их детьми. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

По данным газеты, инцидент случился еще зимой прошлого года, но стало о нем известно лишь сейчас. 25-летний злоумышленник отправил жене 48-летнего автогонщика письмо, в котором потребовал 900 тысяч евро. Он заявил, что в противном случае убьет их детей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность злоумышленника по номеру банковского счета, который он передал Коринне.

На судебном слушании преступник признал вину, но не сумел объяснить причину такого поступка.

Напомним, ранее стало известно, что гамбургский суд обязал журнал Blute выплатить денежную компенсацию за публикацию фальшивой информации о состоянии здоровья гонщика.