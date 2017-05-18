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Новости Сирии
Сирия сегодня: Дамаск примет участие в «АрМИ-2017», ИГИЛ создает новое «подразделение»

Сирия сегодня: Дамаск примет участие в «АрМИ-2017», ИГИЛ создает новое «подразделение»

10:13  18 Мая 2017
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Сирия сегодня: Дамаск поучаствует в «АрМИ-2017», ИГИЛ объединяет экспертов по химоружию

Сирия, 18 мая. Сирийские военные примут участие в международных армейских играх. Террористическое квазиобразование «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) объединяет экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирийской Арабской Республики (САР). Конгресс Соединенных Штатов принял законопроект о санкциях против России за поддержку Башара Асада. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Армейские игры

Как заявили в организационном комитете «АрМИ-2017», среди стран, которые впервые примут участие в III Армейских международных играх, ЮАР, Сирия, Узбекистан, Израиль, Фиджи, Лаос и Уганда. В этом году международные соревнования пройдут сразу в пяти странах: Белоруссии, России, Китае, Азербайджане и Казахстане с 29 июля по 12 августа.

Отметим, что к настоящему моменту решение поучаствовать в «АрМИ-2017» приняли 27 государств, еще 16 стран выразили свою заинтересованность, но пока еще не приняли окончательного решения. Всего министерство обороны Российской Федерации разослало приглашения 73 странам.

В рамках Армейских международных игр пройдет 28 конкурсов по полевой, морской и воздушной выучке военнослужащих. В текущем году в Игры будут включены целых пять новых конкурсов: «Воин содружества», «Военное ралли», «Дорожный патруль», «Страж порядка» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов».

Эксперты по химоружию

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителей руководства США, американская разведка считает, что террористы «Исламского государства»* объединяют всех своих экспертов по химическому оружию из Сирии и Ирака в новое «подразделение». Сообщается, что в состав подразделения входят специалисты, которые ранее не работали вместе. Предполагается, что «новая ячейка» создается на территории САР, между городами Аль-Каим и Маядин.

Сирия сегодня: Дамаск поучаствует в «АрМИ-2017», ИГИЛ объединяет экспертов по химоружию

По мнению американских спецслужб, «Исламское государство» консолидирует свои мощности по химическому оружию, чтобы укрепить обороноспособность оставшихся опорных пунктов. По словам представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэйя, многие из руководства ИГ* вместе с технической составляющей были выведены в другие населенные пункты, которые находятся под их контролем.

Санкции против России

Как заявил спикер палаты представителей Пол Райан, американский конгресс принял законопроект о введении против Российской Федерации и Ирана санкций за финансовую и военную поддержку президента САР Башара Асада. По его мнению, ограничительные меры позволят «закрутить гайки» в отношении официального Дамаска, Москвы и Тегерана. «Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа», — добавил Райан.

Как отмечает «Газета.ru», законопроект еще должен быть рассмотрен американским сенатом, а также отправлен на подпись президенту Соединенных Штатов. Еще большой вопрос, поставит ли Дональд Трамп подпись под этим законопроектом.

Сирия сегодня: Дамаск поучаствует в «АрМИ-2017», ИГИЛ объединяет экспертов по химоружию

Напомним, ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что Россия должна «принять ужасы» сирийского правительства. Она отметила, что Москве необходимо присоединиться к Западу.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #трамп
Илья Муромский
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