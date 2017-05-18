Сирия сегодня: Дамаск примет участие в «АрМИ-2017», ИГИЛ создает новое «подразделение»

В закладки

Скопировать

Сирия, 18 мая. Сирийские военные примут участие в международных армейских играх. Террористическое квазиобразование «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) объединяет экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирийской Арабской Республики (САР). Конгресс Соединенных Штатов принял законопроект о санкциях против России за поддержку Башара Асада. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Армейские игры

Как заявили в организационном комитете «АрМИ-2017», среди стран, которые впервые примут участие в III Армейских международных играх, ЮАР, Сирия, Узбекистан, Израиль, Фиджи, Лаос и Уганда. В этом году международные соревнования пройдут сразу в пяти странах: Белоруссии, России, Китае, Азербайджане и Казахстане с 29 июля по 12 августа.

Отметим, что к настоящему моменту решение поучаствовать в «АрМИ-2017» приняли 27 государств, еще 16 стран выразили свою заинтересованность, но пока еще не приняли окончательного решения. Всего министерство обороны Российской Федерации разослало приглашения 73 странам.

В рамках Армейских международных игр пройдет 28 конкурсов по полевой, морской и воздушной выучке военнослужащих. В текущем году в Игры будут включены целых пять новых конкурсов: «Воин содружества», «Военное ралли», «Дорожный патруль», «Страж порядка» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов».

Эксперты по химоружию

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителей руководства США, американская разведка считает, что террористы «Исламского государства»* объединяют всех своих экспертов по химическому оружию из Сирии и Ирака в новое «подразделение». Сообщается, что в состав подразделения входят специалисты, которые ранее не работали вместе. Предполагается, что «новая ячейка» создается на территории САР, между городами Аль-Каим и Маядин.

По мнению американских спецслужб, «Исламское государство» консолидирует свои мощности по химическому оружию, чтобы укрепить обороноспособность оставшихся опорных пунктов. По словам представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэйя, многие из руководства ИГ* вместе с технической составляющей были выведены в другие населенные пункты, которые находятся под их контролем.

Санкции против России

Как заявил спикер палаты представителей Пол Райан, американский конгресс принял законопроект о введении против Российской Федерации и Ирана санкций за финансовую и военную поддержку президента САР Башара Асада. По его мнению, ограничительные меры позволят «закрутить гайки» в отношении официального Дамаска, Москвы и Тегерана. «Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа», — добавил Райан.

Как отмечает «Газета.ru», законопроект еще должен быть рассмотрен американским сенатом, а также отправлен на подпись президенту Соединенных Штатов. Еще большой вопрос, поставит ли Дональд Трамп подпись под этим законопроектом.

Напомним, ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что Россия должна «принять ужасы» сирийского правительства. Она отметила, что Москве необходимо присоединиться к Западу.

* Организация запрещена на территории РФ.