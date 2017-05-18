Голливудский актер Киану Ривз влюбился в сибирячку Катю

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Вашингтон, 18 мая. Знаменитый актер Киану Ривз играет одну из главных ролей в фильме «Сибирь», съемки которого начались в Канаде. Согласно сценарию, его герой страстно влюбляется в жительницу российской глубинки Катю. Не секрет, что практически все попытки Голливуда показать загадочную Россию, воспринимаются у зрителей в РФ с улыбкой. На этот раз все будет иначе, пообещал актер.

«Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы русские зрители остались довольны. Я попросил, чтобы перед началом съемок мы со сценаристом и режиссером просто поездили пару месяцев по стране, познакомились поближе с жителями, культурой, традициями», — заявил Ривз в интервью газете «Известия».

Однако съемки фильма про российскую Сибирь будут проходить в Канаде. Так и технически, и экономически выгоднее, признается актер. Кстати, он говорит, что неплохо понимает русский язык и даже читает шекспировского «Гамлета» по-русски.