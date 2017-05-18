Жительница Ленобласти познакомилась в «Одноклассниках» со своим убийцей

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Луга, 18 мая. В Ленобласти расследуется жестокое убийство жительницы города Луга. Предположительно, ее задушил знакомый по «Одноклассникам».

Женщина 1967 года рождения бесследно исчезла около года назад, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что в апреле прошлого года она вступила в переписку с мужчиной в соцсети «Одноклассники». 13 мая она выехала в Псков на личную встречу и пропала.

В ходе расследования уголовного дела был задержан мужчина 1973 года рождения, изобличенный в совершении данного преступления. По версии следствия, он под надуманным предлогом вывез свою жертву на 96-й км трассы «Оредеж — Любань» и задушил ее в лесном массиве. После этого злоумышленник похитил у убитой 70 тыс. рублей и закопал ее труп на месте преступления. Сейчас он находится под стражей.