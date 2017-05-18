Облом для «еврокомандира»: власти Крыма заявили о разочаровании, которое ждет Порошенко

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Симферополь, 18 мая. Поездки в Крым европейских депутатов будут только расти, поэтому президента Украины Петра Порошенко, решившего, что может запрещать им визиты на полуостров, ждет полное разочарование, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Он особо подчеркнул, что европейские политики заинтересованы в открытие крымского региона, «и эту тенденцию никому не под силу переломить». «Мы сожалеем, что президент Украины решил стать командиром евродепутатов и запрещать им поездки в Крым. Тут его ждет очередное разочарование. Крымский вопрос заставляет Киев забыть о демократии и международном праве», — заявил Смирнов.

Кроме того, политик заметил, что европарламентариям стоит чаще посещать российский Крым, чтобы своими глазами видеть реальные изменения к лучшему за последние три года, поняв, почему крымчане сделали свой выбор крымчан на референдуме в 2014 году.

Ранее Порошенко попросил председателя Европарламента Антонио Таяни не допускать визитов депутатов в Крым и Донбасс.

