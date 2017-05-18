Мужчина зарезал женщину и повесился в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 18 мая. Мужчина зарезал женщину и покончил жизнь самоубийством в Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, в полицию поступило сообщение от гражданки, проживающей в городе Волхов. Оно попросила присутствовать при вскрытии двери квартиры дома по улице Калинина, 34–44, в которой проживает ее мать 1967 года рождения. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили в комнате на диване накрытый одеялом труп женщины. Рядом с ней находился труп мужчины, повешенный на крючке люстры в положении полусидя. В ходе осмотра у женщины обнаружен предмет пронизывающий шею насквозь — кухонный нож.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



