Макаки помогли ученым найти действенный способ жить дольше

В закладки

Скопировать

Лондон, 18 мая. Большие семьи и крепкие социальные связи помогают приматам жить дольше. К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета, за 21 год изучив около тысячи макак-резусов в Пуэрто-Рико.

Как сообщает Phys.org, ученые уверены, что их выводы применимы и к человеку.

«Наше исследование доказывает идею о том, что социальные связи способствуют выживанию», — заявила доктор Лорен Брент из Эксетерского университета. Исследуя самок макак, ученые обнаружили, что каждый дополнительный родственник снижал вероятность смерти животного в ближайший год на 2,3%.

Однако специалисты отметили, что показатели снижаются при наблюдении за пожилыми самками. «Одним из возможных объяснений этого является то, что женщины старшего возраста ведут себя иначе, чем их младшие коллеги», — считает Брент.



По наблюдению ученых, макаки проводят много времени, взаимодействуя друг с другом: помогают избавиться от паразитов, ухаживая друг за другом, а агрессивность помогает установить их место в социальной среде. Пожилые самки хоть и участвуют в жизни сообщества, но, похоже, опыт и социальные навыки могут означать, что им больше не нужно полагаться на помощь друзей.