КНДР задолжала Германии €10 млн из-за неуплаты налогов

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Берлин, 18 мая. Власти Германии требуют от Северной Кореи выплаты задолженности в размере 10 млн евро. Как сообщают телерадиокомпании NDR и WDR, КНДР на протяжении 13 лет сдавала один из корпусов своего посольства в аренду под отель и конгресс-центр, при этом налоги в немецкую казну не выплачивались.

Как информируют СМИ, бюджет Северной Кореи пополняется за счет сдачи комплекса в аренду на 40 тыс. евро в месяц. Так, в гостинице можно переночевать всего за 17 евро. Основные клиенты — молодежь.

Сейчас власти ФРГ договорились с коллегами КНДР о ежемесячных выплатах размером в 7 тыс. евро в счет задолженности. На этот счет пока нет никакой официальной информации.

Напомним, ранее пресс-секретарь администрации американского президента Шон Спайсер выразил мнение, что действия КДНР угрожают не только союзникам США, но также России и Китаю.