Гендиректор СЭМ-5 задержан за взятку Оганесяну по контракту на освещение «Зенит-Арены»

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Санкт-Петербург, 17 мая. Генеральный директор СЭМ-5 задержан за взятку в 20 млн бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну за контракт на освещение стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

Как стало известно ФАН, в минувшую среду в 15.00 сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора ООО «СтройЭлектроМонтаж №5» 1964 года рождения, который, по версии правоохранителей, передал денежные средства в размере 20 млн рублей бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну в качестве вознаграждения за заключение организацией госконтракта с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению футбольного стадиона на Крестовском острове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».