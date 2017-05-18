Пьяный мужчина искромсал ножом собутыльника в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 мая. Житель Петербурга несколько раз ударил собутыльника в ходе словесного конфликта.

Как стало известно ФАН, 16 мая в 23.00 в квартире дома 92/1 по Ленинскому проспекту безработный мужчина 1950 года рождения во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, несколько раз ударил ножом находившегося в гостях также безработного петербуржца 1984 года рождения.

Пострадавший был госпитализирован с колото-резанным ранением живота проникающим в брюшную полость, колото-резанным ранением грудной клетки, сквозным ранением сердца, ранением селезенки, сквозным ранением тонкой кишки, колото-резанным ранением лица. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело.