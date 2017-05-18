Безработная петербурженка зарезала соседа в коммуналке

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Санкт-Петербург, 18 мая. В Санкт-Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве соседа. Как стало известно ФАН, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло накануне около часа ночи в коммунальном квартире дома на улице Композиторов. Предварительно установлено, что безработная женщина 1986 года рождения во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, вонзила нож в соседа 1968 года рождения. Мужчина получил смертельную травму. Все обстоятельства и причины совершенного преступления сейчас выясняются.