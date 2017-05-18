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Происшествия
В порыве гнева: житель Котласа расстрелял соседа за спиленное дерево 

В порыве гнева: житель Котласа расстрелял соседа за спиленное дерево 

9:03  18 Мая 2017
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В порыве гнева: житель Котласа расстрелял соседа за спиленное дерево 

Архангельск, 18 мая. Следователи Архангельской области задержали подозреваемого в покушении на убийство соседа. 58-летний мужчина выстрелил в 39-летнего обидчика, который спилил его дерево, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. 

По версии следствия, на улице Лесников в Котласе между пьяным подозреваемым и его соседом возник конфликт, завершившийся стрельбой. После словесной перепалки старший из мужчин схватил ружье и выстрелил в обидчика. С огнестрельным ранением шеи и грудной клетки потерпевший был госпитализирован в реанимацию. К счастью, врачи сумели спасти ему жизнь.

«Подозреваемый был задержан, от него поступило заявление о явке с повинной, где он пояснил, что сосед спилил во дворе дома дерево, которое посадил его отец. В порыве гнева подозреваемый взял свое охотничье ружье и выстрелил», — сообщили в региональном  управлении СК РФ.

В порыве гнева: житель Котласа расстрелял соседа за спиленное дерево 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время стрелку будет избрана мера пресечения.

#стрельба #скр #архангельск #котлас
Алексей Громов
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