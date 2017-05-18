Труп мужчины с разбитой головой нашли на свалке в Петербурге
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Санкт-Петербург, 18 мая. Тело мужчины с разбитой головой обнаружили на мусорной свалке в поселке Парголово. Как стало известно ФАН, жуткую находку сделали накануне днем в районе дома 152 по Горскому шоссе.
«Личность погибшего, чей труп с черепно-мозговой травмой был найден на мусорной свалке, в данный момент установлена», - уточнили в полиции. Безработному мужчине было 35 лет.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Материалы проверки переданы следователям ГСУ СК РФ по Петербургу.
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