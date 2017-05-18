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Происшествия
Труп мужчины с разбитой головой нашли на свалке в Петербурге

Труп мужчины с разбитой головой нашли на свалке в Петербурге

9:08  18 Мая 2017
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Труп мужчины с разбитой головой нашли на свалке в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Тело мужчины с разбитой головой обнаружили на мусорной свалке в поселке Парголово. Как стало известно ФАН, жуткую находку сделали накануне днем в районе дома 152 по Горскому шоссе.

«Личность погибшего, чей труп с черепно-мозговой травмой был найден на мусорной свалке, в данный момент установлена», - уточнили в полиции. Безработному мужчине было 35 лет.  

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Материалы проверки переданы следователям ГСУ СК РФ по Петербургу. 
 

Ярослава Замысловатова
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