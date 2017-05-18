ВЦИОМ выяснил, сколько россиян занимаются спортом

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Москва, 18 мая. Все больше граждан РФ считают спорт главным фактором на пути к здоровью. Сегодня подавляющее число россиян — почти три четверти — активно занимаются физической нагрузкой. Каждый пятый делает это на регулярной основе. Таковы данные социологического опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«С каждым годом все больше россиян занимаются спортом, за два года показатель вырос с 61% в 2015 году до 76% в 2017 году», — публикует РИА Новости результаты опроса.

Исследование показало, что спортом увлечены в основном представители молодежи от 18 до 24 лет. При этом мужчины проявляют в этом вопросе гораздо большую активность, чем представительницы прекрасного пола.