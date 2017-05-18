Трамп узнал о назначении спецпрокурора по России после подписания приказа

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 17 мая. Главе Белого дома Дональду Трампу доложили о назначении специального прокурора по расследованию «вмешательства Москвы» в президентские выборы страны после того, как заместитель генерального прокурора подписал соответствующий приказ. Об этом пишет газета New York Times.

Напомним, министерство юстиции в прошедшую среду назначило спецпрокурором по расследованию бывшего руководителя Федерального бюро расследований Роберта Мюллера.

По информации издания, данное решение принял заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн. Глава министерства юстиции Джефф Сешнс узнал о назначении в то же время, что и американский лидер — после подписания документа.

New York Times отмечает, что генеральный прокурор пребывал в это время в Белом доме по вопросу, который не имел никакого отношения к назначению спецпрокурора.