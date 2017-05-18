Медики озвучили причину трети смертей в мире

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Вашингтон, 18 мая. Интернациональный коллектив медицинских работников, состоящий из почти 2500 человек, выяснил, что является причиной большинства смертей на планете.

Как пишет «Лента.Ру», итоги международного исследования были ожидаемыми и никого не удивили — примерно треть всех смертей в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечается, чаще всего по этим причинам умирают в Восточной Европе и Центральной Азии. Самые низкие показатели зафиксированы в таких странах, как Япония, Перу, Франция и Израиль.

Исследователи изучали 25-летний период, начиная с 1990 года и заканчивая 2015-м. Как оказалось, за это время средний показатель смертности снижался. Так два года назад 400 млн человек по всему миру страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом 18 млн случаев закончились летальных исходом.

Основными факторами риска возникновения подобных заболеваний считаются плохое питание и высокий уровень холестерина, а также вредные привычки — курение табака и чрезмерное употребление алкоголя.



